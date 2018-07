Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operário da construção civil morre ao cair de 5.º andar em Lisboa

Homem caiu de uma altura de 12 metros.

Um operário da construção de civil, de 51 anos, morreu na quarta-feira após uma queda de um quinto andar, em Lisboa, disse à Lusa fonte da PSP.



"O caso ocorreu cerca das 18h15 na rua Ivens, em Lisboa. Um operário da construção civil, que estava a colocar uma proteção de segurança no último piso, o quinto, acabou por cair para o contentor do entulho", disse à Lusa fonte da PSP, referindo que se tratou de um acidente de trabalho.



Segundo a mesma fonte, o homem não resistiu à queda de cerca de 12 metros e o óbito acabou por ser declarado no local.



O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, estando o caso a ser investigado pelas autoridades.



Estiveram no local da ocorrência a PSP, elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e a fiscalização da Polícia Municipal.