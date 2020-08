Operário ferido ao ser atingido por viga de madeira enquanto trabalhava

Um operário ficou este sábado ferido ao ser atingido nas costas por uma viga de madeira, de grandes dimensões, enquanto trabalhava num estaleiro de construção civil no Pinhal Novo, Palmela.





CM apurou, o operário de 49 anos levou com a viga de madeira num ombro, ficando prostrado no chão. De imediato foram mobilizados sete operacionais e duas viaturas dos bombeiros e da GNR do Pinhal Novo.



Ainda no local do acidente foi possível constatar que o homem apresentava fraturas no ombro e na zona da bacia. Foi transportado de urgência ao hospital de Setúbal.