Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operário ferido com gravidade em Abrantes após queda de andaime

Segundo a fonte hospitalar, o operário "não corre perigo de vida".

Por Lusa | 14:26

Um homem de 49 anos ficou esta trça-feira ferido com gravidade em Abrantes, nas obras de construção do futuro Museu da cidade, após ter caído de um andaime a cerca de três metros de altura, disse fonte hospitalar.



Em declarações à Lusa, fonte do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) disse que o operário "está consciente e foi submetido a várias TAC" na unidade hospitalar de Abrantes, tendo, no entanto, referido que o homem "vai ter de ser transferido para o hospital de São José, em Lisboa, para intervenção maxilo-facial".



Segundo a fonte hospitalar, o operário "não corre perigo de vida".



O acidente de trabalho ocorreu pouco depois das 08h00 nas obras que decorrem no futuro Museu Ibérico de Arqueologia e Arte (MIAA), antigo Convento de São Domingos, em Abrantes, no distrito de Santarém.



O alerta foi dado para os bombeiros voluntários de Abrantes às 08h17 que, no local, prestaram apoios de primeira intervenção ao ferido grave, com lesões ao nível de um braço, da cara e do maxilar, tendo o mesmo sido transportado para o hospital de Abrantes.



No local do acidente estiveram os bombeiros voluntários de Abrantes, com duas viaturas e seis operacionais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo e a PSP.



Os trabalho na construção do MIAA continuaram a decorrer, após a retirada do sinistrado.