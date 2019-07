Operário gravemente ferido após explosão em fábrica de Felgueiras

Um operário sofreu esta sexta-feira queimaduras graves na sequência de uma "pequena explosão" ocorrida quando cortava um bidão numa fábrica de móveis em Revinhade, uma freguesia do concelho Felgueiras (Porto), adiantou fonte da GNR da Lixa.O acidente de trabalho aconteceu quando o trabalhador tentou cortar um bidão com uma rebarbadora, recipiente que a GNR considera que devia ter resíduos de um produto químico, cansando assim uma "pequena explosão" em contacto com a ferramenta de corte.Segundo os Bombeiros Voluntários de Felgueiras, o trabalhador, com cerca de 60 anos, foi transportado num helicóptero do INEM a partir do Aeródromo de Vila Real para os Hospitais Universitários de Coimbra.A mesma fonte adiantou que o homem foi transportado por via terrestre até ao aeródromo porque o meio aéreo "não tinha condições para sobrevoar o Marão".O acidente aconteceu na fábrica de móveis Sotubo, localizada na Rua de Revinhade, naquela freguesia de Felgueiras.O alerta para a ocorrência foi dado às 10h27 e foram chamados ao local 12 bombeiros voluntários de Felgueiras, apoiados por seis veículos, bem como militares da GNR e uma viatura médica de emergência e reanimação do INEM.