Operário rouba peça doada por D. Maria II

A PSP deteve um homem de 46 anos, técnico de pichelaria, que furtou várias peças de ouro de uma casa onde se encontrava a trabalhar, na cidade do Porto. Uma das joias tem relevante valor histórico, com ligação à rainha D. Maria II.O caso teve início no final da semana passada, quando o suspeito foi contratado para fazer reparações numa habitação da zona da Foz do Douro. Aproveitando o facto de ter de o ...