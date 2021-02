Operário sofre queda de cinco metros na Amadora

Um operário, de 35 anos, caiu de uma altura de cerca de cinco metros enquanto realizava trabalhos de manutenção numa estrutura de ferro, esta sexta-feira, no Parque Aventura, na Amadora.





O homem foi atingido pela estrutura e acabou por cair inanimado dentro de uma ribeira no interior do parque. Os colegas de trabalho ajudaram de imediato no resgate.