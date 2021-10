Orador de culto religioso detido após divulgar pornografia de menores

A Polícia Judiciária deteve um orador de culto religioso, de 39 anos, pelo crime de pornografia de menores na Internet, em Valongo.O homem é suspeito de utilizar plataformas informáticas para divulgar conteúdos de cariz sexual que envolvem menores de idade desde setembro de 2019.A investigação teve início com o alerta de entidades internacionais por causa do upload de conteúdos de pornografia de menores a partir de acessos registados em território português.Na sequência das investigações, as autoridades detetarem na posse do suspeito centenas de ficheiros com pornografia de menores.O homem não tem antecedentes criminais e já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicado a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.