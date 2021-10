Orcas atacam veleiro ao largo de Sines

Um homem de 49 anos de idade e uma mulher de 21 anos, de nacionalidade irlandesa, tiveram que ser auxiliados por elementos da Polícia Marítima de Sines, na tarde de sábado, depois de um grupo de orcas ter destruído o leme da embarcação em que seguiam, ao largo de Sines.

De acordo com um comunicado do Comando-local da Polícia Marítima de Sines, as orcas danificaram o leme do veleiro, a cerca de cinco quilómetros do Porto de Sines.

Os dois tripulantes encontravam-se bem, à chegada das autoridades, e não foi necessária assistência médica.

O veleiro que ficou sem condições para seguir viagem foi rebocado até ao porto de recreio de Sines, onde vai ser reparado.