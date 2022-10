Orcas danificam quatro veleiros ao largo da costa portuguesa

Pelo menos quatro veleiros foram alvo de interações com orcas ao largo da costa portuguesa, nos últimos dois dias, de acordo com grupos de redes sociais onde os velejadores partilham os casos.Um grupo de orcas estará ao largo de Lagos, onde sábado terá interagido com dois veleiros. Voltou a ser observado este domingo. Um outro grupo encontrar-se-á a seguir de Cascais para Norte, tendo danificado um veleiro no dia seis junto ao Cabo da Roca e outro, no dia oito, em frente à Lourinhã.Apesar dos danos nas embarcações, não há registo de feridos.