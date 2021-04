Ordem está a avaliar processo disciplinar a notário envolvido em esquema com usucapião no Algarve

A detenção de um notário em Olhão, por suspeita de estar envolvido no esquema de apropriação de terrenos através do usucapião em vários concelhos do Algarve, levou a Ordem dos Notários a afirmar esta quinta-feira estar a "acompanhar o processo através dos seus órgãos com competência disciplinar".



O bastonário, Jorge Batista da Silva, admite que estão a "apreciar eventuais factos suscetíveis de integrar uma infração disciplinar". O notário detido está inscrito desde 2005 e nunca teve queixas. Os sete detidos pela PJ no golpe de 10 milhões de euros, entre eles um ex-vereador do Bloco em Olhão, João Pereira, estavam esta quinta-feira a ser ouvidos em tribunal.

