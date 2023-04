Uma ordem dada através da aplicação de mensagens WhatsApp a 17 militares do Destacamento de Trânsito de Évora da GNR, para que, alegadamente, não fiscalizassem viaturas da autarquia local, gerou polémica no efetivo. O Comando Geral da GNR assegura que a mensagem foi “descontextualizada” e que apenas foi dada indicação para se adotar uma postura pedagógica, após recente alteração legal no transporte escolar.









