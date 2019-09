Organista de igreja abusa de cinco crianças em Tondela

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um homem de 70 anos que esteve emigrado na Alemanha aproveitou-se da sua situação económica desafogada - sobretudo por ter uma piscina em casa - para atrair quatro crianças das quais abusou sexualmente, numa freguesia do concelho de Tondela.Os crimes aconteceram em 2015, ano em que abusou de uma outra criança, na ecopista do Dão. O coletivo do Tribunal de Viseu condenou-o, sexta-feira, a oito anos de prisão pelo abuso das cinco meninas.... < br />