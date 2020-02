Organizadores de rali punidos por três mortes com penas suspensas

O Tribunal de Guimarães condenou a penas suspensas quatro dos cinco organizadores do Rally Sprint da Lapinha - a prova que, em setembro de 2014, terminou de forma trágica. Um dos automóveis despistou-se e atingiu várias pessoas: três morreram, entre as quais duas crianças.O piloto Joaquim Maia, que perdeu a mulher, Cândida Fernandes, de 48 anos, e o filho Adriano, de 8 anos, vai receber da seguradora uma indemnização de 164 500 euros, mas o advogado do familiar das vítimas já anunciou que vai recorrer. Bruno Lopes, de 13 anos, foi também fatalmente atingido.Em causa, três crimes de homicídio por negligência. O piloto da viatura envolvida e um dos organizadores da prova, Carlos Costa, acabaram absolvidos, tal como o mecânico que dava assistência ao carro.A pena mais pesada, de 26 meses de prisão, foi para o diretor da prova, o presidente do Motor Clube de Guimarães, que organizou o rali com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK). Outros três organizadores foram condenados a 22 meses de cadeia. Todas as penas foram suspensas.O tribunal criticou o relatório do acidente da FPAK e sublinhou a falta de um plano de segurança para os espectadores. Ainda assim, atribuiu - no que à indemnização diz respeito - parte da culpa às vítimas, por se encontrarem num local perigoso. Durante o julgamento, que se arrastou por um ano, os arguidos negaram responsabilidades. Vão também recorrer.