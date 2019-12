Orientação gay agrava crime de homicídio no Porto

Os juízes do Tribunal de S. João Novo, no Porto, decidiram agravar ainda mais a qualificação do homicídio cometido por Juan Costela contra Fernando Cruz, de 67 anos, em fevereiro deste ano.Os magistrados consideram que o crime foi também motivado pela orientação sexual da vítima, que não era aceite pelo homicida. Fernando era homossexual e tinha assumido isso mesmo já há vários anos perante amigos e familiares.Ao determinar este facto como agravante para o crime, os juízes abrem já a porta a uma pena mais pesada para Juan, de 22 anos, que matou a vítima à pancada e ainda filmou os seus últimos momentos de vida. Também a procuradora do Ministério Público tinha já defendido, nas alegações finais, que este crime foi cometido com "laivos de homofobia". A defesa de Juan discorda."O arguido não possuía ódio pela orientação sexual da vítima, até porque residia com ela. O que resulta das suas declarações é que houve uma tentativa de avanço sexual por parte da vítima, que foi rejeitada. Não se falou na orientação", afirmou o advogado de Juan Costela.O acórdão será lido no dia 11.Nas alegações finais, a procuradora do Ministério Público pediu que Juan seja condenado a uma pena nunca inferior a 18 anos. O arguido matou a vítima com extrema violência. Desferiu diversos pontapés e murros contra o homem de 67 anos.Juan, que vivia na casa da vítima por caridade, filmou os últimos momentos de vida de Fernando Cruz, enquanto se ria e proferia insultos homofóbicos. O arguido, que está preso, enviou os vídeos para um amigo. "Ahahah! Ele era um sapo", disse.