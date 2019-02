Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ortopedista partilha pedofilia na Internet

Médico armazenava no computador pessoal imagens chocantes de crianças nuas, em práticas sexuais com adultos.

Por Nelson Rodrigues e Ana Isabel Fonseca | 10:13

De 2008 a 17 de fevereiro de 2016, o ortopedista descarregou para o seu computador vários ficheiros de crianças sem roupa ou em práticas sexuais com adultos. Em vários discos externos e em oito DVD, as autoridades encontraram imagens de menores, algumas das quais com idade muito inferior a 14 anos.



O médico foi condenado no Tribunal de Vila Nova de Gaia a três anos de prisão, suspensos, por pornografia de menores agravada. A pena já foi confirmada pela Relação.



O médico foi identificado na internet durante uma operação das autoridades alemãs. Segundo o acórdão, o clínico, que está agora obrigado a ter acompanhamento psicoterapêutico, armazenou imagens chocantes.



As mesmas foram depois difundidas pelo arguido com outros utilizadores que não foram identificados neste processo. A polícia apreendeu os ficheiros no escritório do rés do chão da habitação do arguido, em Gaia.



O ortopedista, que exerce funções num centro hospitalar e é casado com uma médica radiologista que trabalha na mesma unidade, nunca interiorizou, em audiência, o desvalor da sua conduta. Tinha recorrido da decisão de primeira instância por entender que não ficou provado que tinha intenção de partilhar as imagens e que a sua condenação devia ser substituída por trabalho comunitário.



PORMENORES

Ficheiros

Para a condenação, o tribunal teve em conta o elevado número de ficheiros em causa e o período de tempo durante o qual manteve tal conduta.



Downloads

O arguido fazia o download dos vídeos de sexo explícito entre menores ou com adultos. Há ainda imagens de menores a masturbarem-se.



Espingarda

Na garagem da cave da habitação do médico foi ainda encontrada uma espingarda de caça que era do falecido pai da sua mulher.