"Os bombeiros socorrem pessoas e são apedrejados": Comandante revolta-se após ataque a ambulância em Carnaxide

Uma ambulância de transporte de doentes foi esta quarta-feira à noite apedrejada por um grupo de pessoas no Alto dos Barronhos em Carnaxide, Oeiras.A paciente e os dois bombeiros que seguiam no interior do veículo tiveram de refugiar-se na esquadra da Polícia Municipal. Dois agentes da PSP foram ao local, mas não desbloquearam a situação. Só quando chegaram reforços é que foi possível a ambulância sair da esquadra, sob escolta policial.falou com o Comandante dos Bombeiros do Dafundo, Carlos Jaime, que considera este episódio "revoltante"."Os bombeiros socorrem pessoas e são apedrejados. É revoltante", disse Carlos Jaime, que confirmou aoque os bombeiros que conduziam a viatura tinham sido atingidos com pedras, quando transportavam uma doente a casa, arremessadas por um grupo de seis a sete pessoas.