Um apartamento ficou completamente destruído, esta quarta-feira de manhã em Vialonga, devido a um incêndio que terá tido início num curto circuito.Na habitação encontravam-se cinco pessoas, a mãe e quatro filhos.Uma das filhas, de 16 anos, tentou socorrer a família do fogo e sofreu uma queimadura no braço."Os meus filhos podiam ter morrido (...) ficámos só a roupa que temos no corpo", disse aoo pai da vítima, que não se encontrava em casa no momento do incêndio.