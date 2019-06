"Os Verdes" exigem esclarecimentos sobre futuro da torre Galp no Parque das Nações

O partido ecologista "Os Verdes" exigiu este sábado esclarecimentos à Câmara de Lisboa sobre o futuro da torre da antiga refinaria da Galp no Parque das Nações, depois de a Assembleia Municipal ter recomendado a sua utilização como miradouro."A autarquia, como atual responsável da Torre da Galp, deve promover no curto espaço de tempo, medidas com vista à preservação e dinamização deste equipamento que se entendeu manter, como marca do passado industrial que existiu naquele local antes da realização da Expo'98", sustentam "Os Verdes".Num requerimento dirigido à Câmara da capital, os eleitos ecologistas questionam a conclusão do estudo para avaliar a estabilidade e as condições de segurança da Torre da Galp, contabilização de custos e definição do programa para a requalificação.Em fevereiro, a Assembleia Municipal aprovou uma recomendação, apresentada inicialmente pelo CDS-PP, para a criação de miradouro no topo da antiga torre da refinaria do Parque das Nações, com a realização de obras."Os Verdes" recordam que nessa sessão da Assembleia Municipal, o vereador João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito pelo PS), disse que o miradouro poderia ser uma das soluções a ser equacionada pela autarquia, depois de avaliadas as condições estruturais da Torre e os custos associados à sua requalificação.