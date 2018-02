Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ossadas encontradas em limpeza de terreno

Trabalhadores chamaram proprietário. Foram ao local a GNR e a Polícia Judiciária.

Por Ana Silva Monteiro e Aureliana Gomes | 27.02.18

Um conjunto de ossadas, ao que tudo indica humanas, foi encontrado, esta segunda-feira, por trabalhadores que faziam a limpeza de um terreno privado no lugar de Monte Belo, em Lagares, Felgueiras. A Polícia Judiciária de Braga, a GNR e os bombeiros estiveram no local.



Há fortes indícios que sejam os restos mortais de um idoso, pai de um juiz do Porto, desaparecido em janeiro de 2013, mas só os exames periciais poderão clarificar toda a situação.



"Mandei limpar o terreno e estava a acabar de almoçar quando os trabalhadores me vieram dizer que tinham encontrado ossadas. Chamei logo a GNR. Além dos ossos, havia também um casaco, um relógio e um cinto", disse ao CM António Pereira, proprietário do espaço privado onde foram encontrados os ossos.



Aqueles haveres são o principal motivo para a suspeita de que sejam as ossadas de Manuel Melo Cunha, que desapareceu a 11 de janeiro de 2013, com 86 anos. Na altura, recordam os moradores, suspeitou-se de que o idoso, pai de um juiz, poderia ter sido raptado.



"Tudo indica que as ossadas são dele. O estranho é que, na altura, as autoridades estiveram mais de um mês a realizar buscas. Vieram aqui com cães e até com um helicóptero. E agora aparecem assim as ossadas", descreveu Maria Mendes, que vive perto daquele local.



Os ossos humanos foram transportados para o Instituto de Medicina Legal onde vão ser analisados.