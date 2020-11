Foram encontradas ossadas humanas num terreno em Meadela, Viana do Castelo, esta segunda-feira.Segundo o que oconseguiu apurar, no local está a PSP de Braga, assim como os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e a Polícia Judiciária de Braga, que está a investigar.Não há, para já, suspeita de crime.