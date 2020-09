Ossadas humanas em Carrazeda de Ansiães investigadas pela Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real está a investigar a descoberta de ossadas humanas junto de um terreno agrícola na aldeia de Areias, Carrazeda de Ansiães. As ossadas foram encontradas pelos donos da propriedade, ao final da manhã de ontem, quando trabalhavam nas vinhas.Deram o alerta à GNR, que fez deslocar ao local uma patrulha. Dada a natureza do achado, foi acionada a PJ, que se deslocou ao local para recolher indícios. Cabe agora aos inspetores investigarem a quem pertencem e apurarem as circunstâncias em que foram parar ao local.As ossadas encontravam-se perto de uma zona onde existe uma vinha e oliveiras, junto à estrada que liga Areias à localidade de Pinhal, no mesmo concelho, que foi usada como local de apoio aquando da construção do IC5. O local tem como único acesso um caminho em terra batida.A população de Areias está intrigada e não faz ideia de quem possam ser. Referem que o único desaparecimento de que havia registo na zona era um homem com problemas mentais, mas que as últimas informações que tiveram davam conta de que estaria internado numa instituição em Bragança.