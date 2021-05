Ourique já com helicóptero de combate a incêndios "pela primeira vez" nesta fase do DECIR

Um helicóptero bombardeiro médio de combate a fogos já está colocado no Centro de Meios Aéreos de Ourique, o que acontece "pela primeira vez" nesta fase do dispositivo contra incêndios rurais, realçou o autarca esta segunda-feira.

Marcelo Guerreiro, presidente da Câmara de Ourique, no distrito de Beja, salientou esta segunda-feira à agência Lusa o facto de, "pela primeira vez", este meio aéreo "ter começado a operar" no concelho "no primeiro dia" do nível II do dispositivo especial de combate a incêndios rurais (DECIR), ou seja, no passado sábado.

"É um importante meio para combate aos incêndios rurais, não só no concelho de Ourique, mas na região", acrescentou.

Os meios de combate aos incêndios rurais foram reforçados desde sábado, passando a estar no terreno 8.537 operacionais, 1.940 viaturas e 37 meios aéreos.

A Diretiva Operacional Nacional (DON), que estabelece o DECIR para 2021, indica que, desde sábado e até dia 31 deste mês, o reforço de meios se situa no "nível II", o primeiro aumento adicional do ano.

Durante este período, vão estar disponíveis 8.537 operacionais que integram as 1.966 equipas e 1.940 viaturas dos vários agentes presentes no terreno, além dos meios aéreos, que serão no máximo 37.

O presidente da Câmara de Ourique assinalou, igualmente, que o helicóptero instalado este ano em Ourique é maior do que o dos anos anteriores, que era um ligeiro.

Este helicóptero bombardeiro médio possibilita, agora, o transporte de uma brigada de oito elementos da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR.

"Ou seja, este helicóptero permite levar mais meios humanos para o teatro de operações", vincou, afirmando esperar que esta época de incêndios rurais passe sem problemas de maior no território.

Nesse sentido, revelou, o município realizou trabalhos de limpeza de terrenos no concelho, "em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas".

"Sobretudo na freguesia de Santana da Serra, que é aquela que apresenta maior índice de risco" de incêndio, adiantou.

Em simultâneo, a autarquia investiu 17.500 euros "na melhoria das condições operacionais e de apoio às operações" do Centro de Meios Aéreos de Ourique.

As obras consistiram "na pintura interior, na pintura exterior, na instalação de uma nova cobertura, de novas aduelas e portas, e nos WC", concluiu Marcelo Guerreiro.