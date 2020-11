Ourives ameaça com x-ato para obrigar mulher a entrar no carro

Um ourives, de 34 anos, foi detido pela Divisão de Investigação Criminal da PSP por ter ameaçado a mulher com um x-ato, depois de a ter agarrado pelos cabelos e forçado a entrar no carro, na quarta-feira, junto a umas bombas da avenida Paiva Couceiro, em Gondomar.



O homem fugiu com a companheira na viatura, mas foi intercetado pelos agentes a circular na A43, após a saída para Valbom. Foi nesse local que foi detido. Foi-lhe apreendido o x-ato. A vítima foi transportada para o Hospital de Santo António, no Porto.



