Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ourivesaria de Ponte de Lima assaltada à mão armada

Assaltantes conseguiram levar vários objetos de valor.

14:02

A ourivesaria Magalhães na rua da Abadia, no centro de Ponte de Lima, foi assaltada esta sexta-feira à mão armada, com recurso a armas de fogo, pelas 11h45.



Ao que foi possível apurar, os assaltantes, que causaram muitos estrago no interior da loja, conseguiram levar alguns objetos de valor.



A PSP e a Polícia Judiciária já se encontram no local a recolher informações.