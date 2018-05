Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ourivesaria vence Fisco no IVA

Em causa estava a venda de relógios de luxo Rolex para a Letónia, através de um cidadão israelita.

A ourivesaria do Porto Equação do Tempo ganhou no Supremo Tribunal Administrativo uma ação contra a Autoridade Tributária (AT) sobre vendas para outro Estado-membro da União Europeia (UE).



O Supremo decidiu que quando um bem é vendido para outro estado da UE não pode ser cobrado IVA em Portugal.



Em causa estavam 48 mil euros.