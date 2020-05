Ouro do rapper Mota Jr foi motivo do homicídio

Terá sido o muito ouro que Mota Jr ostentava nos vídeos, e no dia a dia, que o conduzia para a morte. Durante dois meses, amigos do rapper e outros intérpretes desse género musical (rítmico e com rimas) especularam com rivalidades entre grupos. No entanto, a investigação aponta para um roubo de ouro que correu mal.Mota Jr foi assaltado ao chegar a casa, na madrugada de 15 de março, e terá reagido. Os assaltantes feriram-no mortalmente e levaram-no.Como o rapper não tinha consigo todo o ouro que eles queriam, e na bolsa a tiracolo, que anteontem permitiu identificá-lo, levava as chaves de casa (além de documentos e a chave de um Mercedes), os assaltantes esperaram que nesse dia 15, pelas 10h00, a mãe saísse para ir à PJ e assaltaram a casa da família, levando todo o ouro que restava. O corpo terá sido logo deixado em Sesimbra.