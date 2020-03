Ouro recuperado após furto em Penafiel

A GNR do Porto recuperou, no sábado, 15 peças de ouro, avaliadas em 850 euros, que tinham sido furtadas de uma casa, em fevereiro, em Penafiel.Os artigos juntam-se a outros, também em ouro e prata - que já tinham sido apreendidos -, roubados na mesma altura. Um homem, de 49 anos, foi detido.A primeira apreensão de material, avaliado em 31 675 euros, ocorreu a 19 de fevereiro, altura em que o suspeito foi apanhado.A investigação continuou e terminou no sábado com a recuperação do restante ouro, que já foi entregue à proprietária.Os factos foram remetidos para o Tribunal de Penafiel.