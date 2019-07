Outlet de Vila do Conde com obras de 13 milhões de euros para "melhorar experiência de compra"

O Outlet de Vila do Conde, Porto, vai ser remodelado com obras de 13 milhões de euros para "melhorar a experiência de compra", fomentar a permanência no centro comercial e diminuir a pegada ambiental, foi esta quinta-feira divulgado.Em conferência de imprensa, Nuno Oliveira, diretor ibérico da ViaOutlets, proprietária e gestora do centro de Vila do Conde desde 2017, destacou que o investimento visa aumentar o tempo de permanência dos visitantes -- foram cinco mil em 2018 -- e fazer subir "o gasto médio" com compras.A empreitada começa em setembro, deve estar concluída no mesmo mês de 2020, decorre "em período noturno", para não afetar o normal funcionamento do outlet, e quer transformar a passagem por Vila do Conde em "memórias positivas", apostando em melhorias na zona de restauração e descanso e em elementos decorativos de inspiração marítima ou relacionados com a tradição das rendas de bilros."Queremos acrescentar ao edifício elementos decorativos que, no fim [da obra], darão uma interpretação completamente diferente", explicou Nuno Oliveira.Paredes pintadas com novas cores, iluminação renovada e de baixo consumo, mais plantas e as pequenas praças de cruzamento entre corredores transformadas em "amplas salas de estar" são algumas das mudanças previstas.A missão de "dar personalidade" ao edifício está a cargo do arquiteto Xavier Framis, do estúdio L35, gabinete de Espanha com 50 anos de experiência que acabou de vencer o concurso para remodelar o estádio do Real Madrid."Queremos criar uma relação com o mar com tonalidades de cores da envolvente marítima, respeitar a tradição da escola de arquitetura do Porto e reinterpretar as rendas de bilros com uma imagem contemporânea", observou."Vamos tentar elevar a experiência de compra. Atualmente as pessoas compram pela experiência que o ato da compra representa. Queremos, por isso, que essa experiência fique ligada a emoções e sensações, criando memórias positivas para que, no momento da escolha, as pessoas decidam que é no outlet de Vila do Conde que querem fazer as suas compras", descreveu Nuno Oliveira.O "objetivo tático" da empresa é "aumentar a duração média da visita" ao outlet, onde as pessoas passam uma média de duas horas, ao passo que nos outros centros comerciais de sucesso o fazem durante um período "nunca inferior a três horas".Com 28 mil metros quadrados de área bruta locável e 126 lojas, o outlet de Vila do Conde é "o mais visitado dos 11" que a ViaOutlets tem em nove países.No primeiro semestre de 2019, o centro de Vila do Conde registou um crescimento de 8% nas vendas e de 3% no número de visitantes.A par disso, referiu Nuno Oliveira, o shopping está a "conseguir aumentar o gasto médio dos visitantes em 5%", de acordo com dados relativos ao ano vigente.As classes A e B, que representam 15% da população nacional, representam cerca de 44 a 45% dos consumidores de Vila do Conde, acrescentou o diretor."Temos aqui um perfil interessante para consolidar a moda de topo", frisou.A ViaOutlets tem como "principais investidores" a Hamerson, cotada na bolsa de Londres, e a APG, uma sociedade de fundos holandesa.Em Portugal, a ViaOutlets é também proprietária e gestora do Freeport de Alcochete que no fim do primeiro semestre deste ano registou um "crescimento de 25% no valor total de vendas", a somar aos 16% de crescimento em 2018.