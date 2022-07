"Acordei em sobressalto com o barulho de azulejos a partir. Como achei estranho, abri a janela e as chamas já saiam pelo apartamento. Ouviam-se os moradores a gritar e a pedir ajuda”. O relato aterrador é feito por Teresa Novais, moradora na Rua da Fábrica, em Fânzeres, Gondomar, de onde eram visíveis as chamas do violento incêndio que deflagrou no sexto piso de um edifício com oito andares, na Avenida da Carvalha, ao início da madrugada deste sábado.









