Ouvidas hoje duas últimas testemunhas no caso dos e-mails do Benfica

São ouvidos esta quarta-feira no Campus da Justiça, em Lisboa, Carlos Duarte, advogado, e Guilherme Aguiar, antigo comentador do Porto Canal, as duas últimas testemunhas do caso dos e-mails do Benfica.No banco dos réus está Francisco Jota Marques, diretor de comunicação do FC Porto, Júlio Magalhães, antigo diretor do Porto Canal, e Diogo Faria, ex-comentador do Porto Canal.Está em causa a divulgação por parte do Porto Canal dos e-mails do Benfica que terão sido roubados pelo hacker Rui Pinto. O Ministério Público refere que os e-mails terão sido "truncados" pelo FC Porto, mas a defesa do clube diz que houve "interesse público".Os acusados respondem por violação de correspondência, acesso indevido e ofensa a pessoa coletiva por causa da divulgação de dezenas de e-mails do Benfica, num programa transmitido no Porto Canal.O advogado do Benfica, João Medeiros, disse aoque a fase de instrução terminará esta quarta-feira "se não for requerida prova adicional".