"Ouvimos a doutora a gritar": Advogada agredida e sequestrada por cliente em Gaia

"Ouvimos a doutora a gritar e tentamos socorrê-la, mas a porta estava trancada. Quando saiu tinha o pescoço todo vermelho." As palavras são do porteiro do prédio onde fica o escritório de uma advogada que, na terça-feira, foi agredida e sequestrada por um homem de 71 anos.sabe que o agressor está envolvido num processo contra um cliente da vítima.O suspeito foi detido pela PSP, mas, presente a uma procuradora, saiu em liberdade. "A minha cliente está fechada em casa, esse indivíduo anda na rua. É revoltante", diz Miguel Brochado, advogado da vítima.