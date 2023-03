"Pacato" e "sempre com as crianças": Vizinhos descrevem comportamento do atacante do Centro Ismaelita

Os vizinhos de Abdul Bashir, o homem que matou duas mulheres e feriu gravemente um professor nas instalações do Centro Ismaelita , em Lisboa, esta terça-feira, revelaram que ficaram incrédulos quando descobriram o que tinha acontecido. Ao, descreveram que o homem de 28 anos é "pacato", de "poucas palavras" e que "estava sempre com os filhos"."Ficamos chocados. Nunca diríamos que algo assim poderia acontecer", referiu Ana Paula, funcionária de uma pastelaria frequentada pelo atacante.Para vários vizinhos Abdul era discreto e demonstrava ser calmo. As crianças, por sua vez, andavam sempre "bem vestidas". Não havia nenhuma suspeita de que o jovem seria violento.Abdul Bashir estava a ter aulas de português no Centro Ismaelita de Lisboa e recebia apoio alimentar da mesma instituição.O homem, de nacionalidade afegã, vivia em Odivelas com os três filhos menores, de quatro, sete e nove anos de idade. Tinha chegado a Portugal em dezembro de 2021.Antes de chegar ao País, Abdul esteve em Lesbos, um centro de refugiados na Grécia. Lá perdeu a mulher devido a um incêndio e desde então tem estado sozinho com as crianças. Através de um vídeo gravado para a associação RED SOS - Refugiados Europa- contou que pediu ajudas das mais variadas formas, mas que nunca foi ouvido.