Paciente internado sofre queimaduras em incêndio no Hospital de Santa Maria

Um paciente internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, sofreu queimaduras graves na sequência de um incêndio numa enfermaria durante a madrugada desta quarta-feira. Cerca de uma dezena de outros doentes internados na mesma zona tiveram de ser transferidos para outras alas.De acordo com a administração da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, tratou-se de "um foco de incêndio numa enfermaria do Serviço de Medicina Interna", do qual "resultaram ferimentos num doente internado, prontamente transferido para a Unidade de Queimados do hospital. O incêndio foi "rapidamente resolvido pelos profissionais de serviço, tendo a sua reação rápida impedido que este foco de incêndio tivesse dimensões ainda mais graves", garante a administração do hospital.Contactado pelo, o Regimento de Sapadores de Lisboa garantiu não ter tido conhecimento ou qualquer intervenção neste incêndio. Ainda assim, a Polícia Judiciária foi chamada a investigar as causas do fogo e a forma como deflagrou. Ao mesmo tempo foi aberta uma averiguação interna.Em comunicado, a administração do Santa Maria garante que "já está em contacto próximo com a família do doente, a quem garante todo o apoio, lamentando profundamente as consequências deste caso".