Padeiro embriagado lança fogo às terras de um amigo em Rio Maior

Um padeiro com problemas graves de alcoolismo foi condenado pelo Tribunal de Santarém a quatro anos de prisão efetiva, por dois crimes de incêndio florestal.Na noite de 3 de junho, o arguido, de 62 anos, deu origem a dois fogos consecutivos em terrenos baldios em Vale da Rosa, a aldeia onde reside, no concelho de Rio Maior.O incendiário e o dono dos terrenos são amigos de longa data e tinham estado a beber vinho durante essa tarde, até ficarem embriagados.O arguido, que está em preventiva, confessou os factos, mas não soube explicar o motivo. No total, os dois incêndios consumiram 300 metros quadrados de vegetação, mato e restolho, e só não tiveram consequências mais graves graças à intervenção dos Bombeiros de Rio Maior.