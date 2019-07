Padeiro homicida avisou família da vítima antes de matar companheiro da ex-mulher

João Miranda, de 31 anos, já tinha dito a vários familiares de Tiago Magalhães, de 26, que o iria matar. Estava revoltado por ter descoberto a relação que mantinha com Daniela Filipa Pinto, de 30, sua ex-mulher.Das ameaças passou aos atos e, na terça-feira de manhã, matou o jovem padeiro com um tiro de caçadeira na cabeça, em Alvarenga, Lousada. Já está em prisão preventiva.O arguido está indiciado de dois crimes de homicídio qualificado: um consumado e outro tentado. Este último foi cometido contra a ex-mulher, que foi atingida pelos estilhaços do vidro da carrinha de transporte de pão. A PJ refere que João Miranda fez três disparos - um deles atingiu Tiago na cabeça.João Miranda estava a ser investigado pela GNR por um crime de violência doméstica contra Daniela. Tem ainda cadastro por crime de dano e é arguido num processo de incêndio por, alegadamente, ter provocado um fogo na carrinha de um padeiro rival. Este crime foi cometido com ajuda de Tiago Magalhães, que também era investigado por violência sobre a ‘ex’.