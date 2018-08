Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padeiro morre afogado no Tâmega

Corpo foi resgatado por mergulhadores horas após o alerta.

Por José Eduardo Cação e Ana Silva Monteiro | 01:30

Luís Bessa, de 51 anos, foi com a mulher banhar-se no rio Tâmega, esta quinta-feira à tarde, em Marco de Canaveses, e quando tentava passar de uma margem para a outra desapareceu na água.



Um jovem ainda tentou ajudá-lo, mas sem sucesso.



O corpo foi encontrado por mergulhadores dos Sapadores do Porto três horas depois do alerta.



"As águas são muito sujas e os banhos são desaconselhados", referiu Sérgio Silva, comandante dos bombeiros do Marco.



O corpo foi removido para autópsia.



Luís Bessa, natural de Vila Meã, Amarante, era padeiro em Livração e vivia em Fornos, Marco de Canaveses.