Padrasto abusa de duas meninas nos Açores

A PJ dos Açores deteve um homem de 42 anos que abusou sexualmente das duas enteadas, de 12 e 16 anos, na ilha de São Miguel. Foi colocado em prisão preventiva.O caso chegou ao conhecimento das autoridades após denúncia de abusos contra a mais nova. No decurso da investigação apurou-se que o homem também havia abusado da mais velha, quando ela tinha 13 anos.Cometia os crimes quando estava sozinho com as vítimas, na casa da família.