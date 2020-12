Padrasto dá droga à enteada de 15 anos para a violar

O homem, de 44 anos, começou a dar estupefacientes à enteada, de 15, "com o propósito de a desinibir". Aproveitava os momentos em que a jovem se encontrava sob a influência de drogas para a atacar sexualmente, na casa que partilhavam, na Ilha de São Miguel. A PJ dos Açores revelou esta segunda-feira que o predador já está na prisão.



Durante a investigação, os inspetores encontraram ainda no telemóvel do padrasto "ficheiros com imagens pornográficas da vítima, obtidas durante os abusos". Está por isso indiciado de dois crimes de abuso sexual de menores dependentes, um de pornografia de menores e outro de incitamento ao uso de drogas.

