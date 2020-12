Um homem de 44 anos foi detido pela Polícia Judiciária dos Açores por suspeita de drogar e abusar da enteada de 15 anos.O padrasto, que vivia com a jovem, começou por partilhar estupefacientes com a rapariga e depois submeteu-a a atos sexuais.Durante as pesquisas realizadas ao telemóvel do arguido foram encontrados vários ficheiros com imagens menina.O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou proibido de contactar com a vítima.