O padrasto de Jéssica recusou esta quinta-feira falar em tribunal, no julgamento da morte da menina de três anos, assassinada o ano passado em Setúbal. Paulo Amâncio era considerado uma das principais testemunhas do Ministério Público, mas, apurou o CM, tem agora medo que as suas declarações o possam incriminar.









Ver comentários