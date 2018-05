Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padrasto de Rodrigo Lapa arrisca mais de 40 anos de prisão no Brasil

Investigação indica autor da morte do jovem.

Por Rui Pando Gomes e Magali Pinto | 08:39

A investigação do caso da morte de Rodrigo Lapa está terminada e o Ministério Público vai enviar o processo para o Brasil, país para onde o principal suspeito viajou após o crime, cometido em Portimão, em fevereiro de 2016.



As autoridades portuguesas concluíram que há fortes indícios de que Joaquim Lara Pinto, padrasto do jovem algarvio, praticou os crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver. No entanto, será um procurador brasileiro a decidir se vai a julgamento e a deduzir acusação de acordo com a legislação brasileira.



No Brasil, arrisca uma pena de prisão pesada superior a 40 anos. Segundo o despacho do Juiz de Instrução Criminal de Portimão, o processo, com cinco volumes e investigado pela Polícia Judiciária, vai ser enviado para o Brasil, país de onde o padrasto é natural, na sequência do pedido feito pelas autoridades brasileiras ao Ministério Público.



Segundo referiu ao CM o advogado do pai do jovem, Pedro Proença, o fim desta longa investigação "é um pequeno alívio" para Sérgio Lapa, que desespera por justiça pela morte do filho, que vivia com a mãe e tinha 15 anos.