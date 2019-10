Padrasto detido por tentar abusar sexualmente de menina de 12 anos em Amarante

A Polícia Judiciária deteve hoje um homem suspeito de abuso sexual de criança de 12 anos, no concelho de Amarante, anunciou a autoridade."Na sequência de denúncia por parte da mãe, a Polícia Judiciária tomou conhecimento que o suspeito, no dia de ontem, tentou abusar sexualmente da vítima, uma menina de doze anos de idade", lê-se num comunicado enviado à Lusa.Nas diligências de investigação, assinala a PJ, "apurou-se que, desde há uma semana, o suspeito vinha abordando a criança, procurando concretizar atos de natureza sexual", na residência da vítima.A Polícia Judiciária contou com a colaboração da GNR de Vila Meã na localização do suspeito.O detido, de 52 anos, vivia maritalmente com a mãe da menor e apresenta antecedentes criminais por crimes violentos.O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.