Padrasto morre eletrocutado ao tentar salvar menina na banheira

Criança de nove anos morreu ao sofrer choque elétrico enquanto tomava banho.

18:02



Uma menina de nove anos morreu eletrocutada enquanto tomava banho, bem como o seu padrasto, que perdeu a vida ao tentar salvá-lo.



A menina encontrava-se dentro do chuveiro em casa na pequena cidade de Arvert, em França.



De acordo com a imprensa francesa, o homem também também sofreu um choque elétrico no momento em que agarrou na criança. Também a mãe da menina sofreu queimaduras ao tentar salvar os dois.