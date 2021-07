O eletromecânico de 45 anos detido pela PJ do Porto por filmar as duas enteadas menores, abusar de uma delas e enviar os vídeos por email para um amigo, está proibido de contactar com menores não acompanhados pelos representantes legais.Ficou ainda impedido de se aproximar a menos de 300 metros da habitação onde residia com a companheira e as meninas, de 10 e 15 anos, em Matosinhos, não pode usar aparelhos com ligação à internet e terá que se apresentar todas as semanas às autoridades.