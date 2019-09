Padrasto viola e ameaça matar menina de 11 anos

Durante 11 anos, um pedreiro violou a enteada na casa em que ambos residiam. Foi detido pela Polícia Judiciária de Braga, precisamente nessa habitação , numa freguesia do concelho de Felgueiras, e levado esta quarta-feira a tribunal - ficou em prisão preventiva.A mãe da vítima garantiu às autoridades policiais nunca ter sequer desconfiado do comportamento do companheiro, de 51 anos.Os abusos sexuais começaram em 2008, quando a menina tinha apenas seis anos. Era violada várias vezes por semana e ameaçada de morte caso revelasse a situação. O pedófilo chegou a garantir à criança que, se fizesse alguma queixa, mataria a vítima e também a mãe dela.Aterrorizada, a menor cresceu num inferno, mas sempre em silêncio, temendo que o agressor concretizasse as ameaças. Era abusada sexualmente quando a mãe não estava em casa e só ganhou coragem recentemente, depois de ter começado a namorar com um jovem a quem acabou por contar o horror em que vivia.Contactou as autoridades policias e denunciou os abusos que duravam há 11 anos. Foi sujeita a várias perícias médico-legais no âmbito da investigação.O pedófilo foi surpreendido em casa pelos inspetores da Polícia Judiciária de Braga e detido. Ontem, foi presente ao tribunal de Marco de Canaveses e o juiz decidiu aplicar-lhe a prisão preventiva. Acabou por ser levado para a cadeia de Custoias.O pedreiro está indiciado dos crimes de abuso sexual de criança e abuso sexual de menor dependente. Arrisca uma pena de prisão que pode chegar aos 10 anos. A investigação recolheu várias provas que confirmam as suspeitas.