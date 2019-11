Jovem de 14 anos denunciava abusos sexuais de padrasto à mãe que nada fazia

Dois homens foram detidos pela Policia Judiciária por abusar sexualmente das enteadas, em Espinho e Vila Verde.Num dos casos, a vítima, agora com 14 anos, foi violada pelo padrasto durante oito anos e há quatro anos que denunciava à mãe o horror que vivia, mas a progenitora nada fez para proteger e filha e denunciar o companheiro, um operário fabril de 43 anos.A mulher, auxiliar de ação médica, de 39 anos, foi também detida pela PJ do Porto e levada com o violador a tribunal, para serem ouvidos pelo juiz de instrução de Santa Maria da Feira. A menina, que contou os abusos à psicóloga da escola, foi retirada à família e levada para uma casa de acolhimento.Em Vila Verde, um homem foi detido pela PJ de Braga por abusar das duas enteadas desde há quatro anos. Foi denunciado por uma das meninas e indicado de vários crimes de abuso sexual de crianças. Vai ser ouvido em tribunal.