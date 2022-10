O padre Luís Miguel Costa está a ser acusado pelo Ministério Público por crimes de aliciamento de menores para fins sexuais e coação sexual agravada, na forma tentada.O processo do padre está a ser tratado no tribunal de Viseu e em Roma e o Bispo de Viseu pede "perdão pelos pecados cometidos contra essas vítimas".Foi o primeiro caso de abusos sexuais na Igreja Católica tornado público desde que as comissões diocesanas para a proteção de menores foram criadas.