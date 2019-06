Padre apanha 5 anos por burla com subsídio

O Tribunal de Santarém condenou esta quarta-feira o padre José da Graça, que dirige o Centro Social Interparoquial de Abrantes (CSIA), a cinco anos de pena suspensa pelos crimes de burla e falsificação de documentos.O tribunal considerou ter ficado provado que o pároco, com o auxílio de um cúmplice - Pedro Moreira, coordenador do Projeto Homem – uma comunidade terapêutica associada ao CSIA dedicada à reabilitação de alcoólicos e toxicodependentes - inscrevia utentes-fantasma nos serviços terapêuticos e nos apartamentos de reinserção do centro de forma a que a instituição recebesse sempre os apoios máximos estabelecidos pelas regras do Estado.Na altura, a denúncia partiu do próprio Pedro Moreira, que garantiu estar "arrependido" e confirmou ter feito inscrições fraudulentas, envolvendo pessoas presas na altura, que já tinham abandonado o projeto, que sofriam de doenças mentais ou que eram simplesmente sem-abrigo. Pedro Moreira foi condenado a dois anos e 10 meses de pena suspensa.Segundo o tribunal, o Centro Social Interparoquial de Abrantes terá recebido 199 mil euros em comparticipações pagas indevidamente. A instituição já devolveu cerca de 133 mil € e foi condenada a pagar 70 mil €.O advogado de Pedro Moreira mostrou-se satisfeito com a decisão. Já o representante legal do pároco, Tiago Cardoso, considerou a sentença "profundamente errada e injusta" e mostrou-se confiante de que, no Tribunal da Relação, o processo seja tratado com "outra serenidade".Pedro Moreira, antigo presidente da Junta de Freguesia de Alferrarede, entrou no Projeto Homem como terapeuta. Acabou por assumir a sua gestão diária e tornar-se o braço-direitode José da Graça.Foi em 1967 que José da Graça foi ordenado padre, na Sé de Portalegre. Nascido em Santana, o pároco agora condenado passou pelos seminários de Portalegre, Alcains e Gavião.Interrogado pela Polícia Judiciária, o pároco declarou que era Pedro Moreira e uma funcionária administrativa que preenchiam as listas. José da Graça limitava-se a assiná-las sem conferir.