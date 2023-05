Padre assaltado e agredido violentamente por três homens em Felgueiras

O Padre Joaquim Carneiro, de cerca de 70 anos, foi violentamente agredido ao final da noite de quinta-feira, quando estava a chegar à casa paroquial de Vila Cova da Lixa, onde reside. Foi abordado por três homens, de cara tapada, que o agrediram a murro e pontapé e terão levado uma avultada quantia de dinheiro.

Segundo conta ao CM, o sacerdote estava a chegar a casa, perto da meia-noite e apercebe-se de um barulho vindo do quintal. "Quando olho, vejo três indivíduos, com a cara tapada, que me começaram a agredir, mas não percebi o que diziam", explicou

Após essas agressões, entraram na casa, amarraram a vítima com um fio, a uma cadeira e levaram uma avultada quantia de dinheiro, colocando-se em fuga.

A vítima, após o assalto, conseguiu soltar-se e deslocou-se pelos próprios meios ao quartel dos Bombeiros da Lixa, onde foi assistida e transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com traumatismos em várias partes do corpo, principalmente na cara.

A GNR foi chamada ao local e posteriormente a PJ.

Após ter sido assistido no hospital, o padre teve alta hospitalar estando a recuperar. O padre Joaquim Carneiro reside na casa paroquial de Vila Cova da lixa, mas presta serviços nas paróquias de Várzea e Varziela, também no concelho de Felgueiras.

Os ladrões estão a monte. As autoridades estão a investigar.