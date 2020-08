Padre de Lisboa usou esmolas de fiéis para comprar 19 carros

António Teixeira, antigo pároco da Igreja de Santo Condestável, em Lisboa, começa a ser julgado no dia 15 de setembro pelo desvio de milhares de euros de esmolas.O sacerdote, de 54 anos, é suspeito de se ter apropriado de valores entregues por fiéis a duas paróquias, com os quais terá comprado 19 carros, e ainda de se ter desfeito de 20 peças de arte sacra sem o conhecimento da diocese. Segundo a acusação do Ministério Público, o prejuízo que causou à igreja está contabilizado em cerca de 420 mil euros.